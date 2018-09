طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري، أبو القاسم قزيط، المجلس الرئاسي بتقديم استقالته لعجزه التام عن إدارة الأزمة بطرابلس.

وأضاف قزيط، في تصريحات صحافية له أمس السبت،أنه ضد أي حرب في العاصمة طرابلس مهما كانت الأسباب، مشددا على أن الرئاسي أساء استخدام سلطاته لذلك عليه تقديم استقالته، لأن القوة المهاجمة لطرابلس تراه خصما لها، على حد تعبيره.

