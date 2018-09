أكدت المستشفيات الميدانية التابعة لإدارة شؤون الجرحى عن سعيها المتواصل من أجل تقديم خدماتها الصحية والرعاية الطبية لكل العالقين في مناطق الاشتباكات المسلحة بالعاصمة طرابلس.

وصرح الناطق باسم إدارة شؤون الجرحى مالك مرسيط، في تصريحات صحافية إن شؤون الجرحى جهزت مستشفيات توزعت بين مناطق صلاح الدين وخلة الفرجان إضافة إلى نقطة إسعاف في طريق المطار.

وأوضح مرسيط بأن الإدارة تبذل قصاري جهدها من أجل تقديم خدماتها بسبب إقفال العديد من المراكز الطبية والصحية في مناطق الاشتباكات المسلحة ونظرا لحاجة المواطنين للعلاج وخصوصا المصابين بأمراض مزمنة.

The post المستشفيات الميدانية بطرابلس تعزز جهودها لحماية العالقين في مناطق الاشتباك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية