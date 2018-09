جدد وزير خارجية فرنسا “جيرار كولونب”، أمس السبت، دعوته إلى استخدام استراتيجية “الترانزيت” بين النيجر وليبيا بالتعاون مع دولتي الجزائر والمغرب في ظل تقديم دعم مالي لهما.

وأكد كولونب، خلال مقابلة مع مجلة لكسبرس، أن استراتيجية الترانزيت تقتصر على إنشاء مراكز عبور اللاجئين الأفارقة الموجودين في ليبيا شبيهة لمركز التجميع الذي أنشئ في النيجر بحجة التسريع في عملية إجلائهم وتوزيعهم على دول أفريقية أخرى .

دعوة كولونب ليست الأولى في ظل رفض السلطات الليبية لإنشاء مثل هذه المراكز إلا أن تجديد الدعوة لتنفيذ مثل هذه الحلول يضع ليبيا في مأزق يفاقمه ملف الهجرة غير القانونية خاصة بعد أن أصبحت ممرا رئيسياً للمهاجرين وصولاً إلى شواطئ المتوسط.

The post فرنسا تدعو لإنشاء مراكز لعبور اللاجئين الأفارقة في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية