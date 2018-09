قال عضو مجلس النواب سليمان الفقيه، أن مصراته لن تنجر إلى الحرب الدائرة في مدينة طرابلس.

وأكد الفقيه، في تصريحات صحافية،على ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية في أسرع وقت ممكن، وكذلك البدء الفوري بالعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وشدد الفقي، على أن أي تحركات عسكرية لفرض واقع بقوة السلاح في العاصمة طرابلس تعد شرعنة للانقلابات التي قد ولى زمنها. حسب تعبيره.

