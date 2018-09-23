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تعليم ليبيا نحو تطوير مناهج المرحلة الثانوية

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت اللجنة الاستشارية في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية اجتماعها الحادي والعشرين للعام الجاري 2018 بحضور رئيس اللجنة والأعضاء ، بمشاركة رؤساء اللجان الفرعية الموكل إليها مراجعة وتنقيح المقررات الدراسية، في إطار تطوير المناهج والمقررات الدراسية لمرحلة التعليم الثانوي .

أبدى الأعضاء والرؤساء في اجتماعهم الدوري الملاحظات والمقترحات بشأن المقررات التي تدرس حالياً واتفقوا على إجراءات عدة تمثلت في الحذف والإضافة والتعديل ، محددين الوعاء الزمني الذي سيلتزمون به لإنجاز المهمة ، مع نهاية شهر يناير من العام المقبل 2019

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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