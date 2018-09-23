الجيش يعلن عن مقتل أحد قادة الجماعات الإرهابية في مدينة درنة

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الأحد، عن مقتل أحد قادة العصابات الإرهابية في مدينة درنة صباح أمس السبت، أثناء مواجهات مع الأجهزة الأمنية.

وأكدت غرفة عمليات عمر المختار في بيان صحفي على أن “الأجهزة الأمنية في مدينة درنة قد تمكنت من قتل زيزو الجيباني، أحد قادة العصابات الإرهابية أثناء مواجهة مع الأجهزة الأمنية في المدينة صباح أمس السبت”.

هذا وكان قد أعلن مسؤول المكتب الإعلامي في الكتيبة 276 مشاة، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية المنذر الخرطوش، في 2 سبتمبر/أيلول الجاري، عن محاصرة قوات الجيش الليبي للجماعات الإرهابية في منطقة المغار والمدينة القديمة بمدينة درنة الليبية شرقي البلاد.

وأوضح الخرطوش، بأن العميد علي القطعاني، آمر الكتيبة 276 مجوقل، يعتقد أن سبب مقاومة الجماعات الإرهابية في تلك المنطقتين وهي آخر معاقلهم في مدينة درنة يعود لتواجد شخصيات من دول مجاورة من تنظيم الدولة و شخصيات مطلوبة دوليا مثل محمد اليامن والشافعي وأبو سرور داخل المنطقة المتبقية.

يشار إلى أن الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي وعناصر من مجلس شورى درنة لا تزال مستمرة حتى الآن، وهم خلايا نائمة يتمركزون بمنطقة المغار والمدينة القديمة وسط درنة، وتعتبر هذه المنطقة ذات تضاريس صعبة وشوارع ضيقة يصعب معها دخول المدرعات والدبابات التابعة لقوات الجيش الليبي.

يذكر، أن مدينة درنة هي أهم معاقل الجماعات الإرهابية التي كانت تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي في عهد الرئيس السابق العقيد معمر القذافي.

وينتمي مجلس شورى مجاهدي درنة إلى تنظيم أنصار الشريعة المصنف إرهابيا من قبل مجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وكان المشير خليفة حفتر، قد أعلن في 28 يونيو/حزيران الماضي، تحرير مدينة درنة بالكامل بعد معركة استمرت نحو شهرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية