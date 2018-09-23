تعليم الوفاق تشرف على امتحانات الطلبة النازحين في ترهونة

تفقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق – رئيس اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات المهندس “عادل جمعة” أمس السبت سير إمتحانات الشهادة الثانوية الدور الثاني على مستوى بلدية ترهونة .

شملت الزيارة الميدانية التي رافقه فيها رئيس جامعة الزيتونة الدكتور عبدالفتاح سالم ومراقب التعليم الوافي إبراهيم، لجان كليتي القانون والتجارة، و تابع الوكيل سير الامتحانات بهما .

و أفاد الوكيل –حسب الخبر المنشور في صفحة الوزارة- بأن أمور الإمتحانات تسير وفق خطة الوزارة و لا توجد أي صعوبات تعيقها وشدد علي المتابعين مراجعة بيانات الطلبة النازحين الذين انتظموا داخل اللجان الامتحانية في ترهونة ليسهل على زملائهم بإدارة الامتحانات أعمال الاحتساب والرصد لهؤلاء الطلبة النازحين جراء الاشتباكات في العاصمة طرابلس .

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