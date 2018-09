سوسن غوشة: البعثة الأممية تؤيد إخراج المليشيات المسلحة من طرابلس

المتوسط:

صرحت الناطقة باسم البعثة الأممية لدى ليبيا، سوسن غوشة، تأييد البعثة لإخراج المليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس وكافة مدن ليبيا.

وقالت «غوشة» خلال لقائها بعدد من المتظاهرين أمام مقر البعثة بجنزور أمس السبت، إن «البعثة تسعى لاستئناف وقف إطلاق النار من خلال التواصل مع الأطراف المحلية والدولية».

وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة تؤيد التظاهرات السلمية التي تنادي بالإصلاحات الاقتصادية والأمنية، مؤكدة أن البعثة هي بعثة سياسية مفوضة من مجلس الأمن وليست بعثة لحفظ الأمن.

وكان عشرات المواطنين قد تظاهروا أمس السبت، أمام مقر بعثة الأمم المتحدة بطرابلس جنزور لمطالبة البعثة بحث أطراف الصراع بجنوب طرابلس بالالتزام بوقف إطلاق النار.

