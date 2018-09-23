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«الدولية للهجرة» تُشرف على ترحيل 160 مهاجرًا من ليبيا إلى مالي

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

المتوسط:

قامت المنظّمة الدولية للهجرة في ليبيا، بالإشراف على ترحيل 160 مهاجرًا من بينهم 15 طفلا و12 امرأة إلى مالي.

وأفادت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل «فيسبوك»، بأنَّ المهاجرين الذين جرى ترحيلهم كانوا متواجدين داخل وخارج مراكز الإيواء في طرابلس، وكذلك زليتن ومصراتة، حيث تلقوا المساعدة قبل سفرهم.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن إعادة 153 مهاجرا نيجيريا غير شرعي إلى بلادهم.

 

 

 

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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