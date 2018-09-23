منظمات مدنية بطرابلس تطالب المتقاتلين بالالتزام باتفاق الزاوية

طالب عدد من مؤسسات المجتمع المدني في طرابلس، جميع الأطراف المتقاتلة في العاصمة بالوقف الفوري لإطلاق النار، والالتزام ببنود اتفاق الزاوية.

وحمّلت المؤسسات، في بيان صادر عنها السبت، المجلس الرئاسي مسؤولية القرارات التي أصدرها أخيرا بتكليف جهات لفض النزاع، ودعته إلى إعادة صياغتها بما يرسخ مفهوم مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية.

ودعت المؤسسات بعثة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية وحزمًا ضد الأطراف التي لم تلتزم ببنود الاتفاق، محمّلة إياها مسؤولية تدهور الوضع الحالي.

يذكر أن حصيلة الاشتباكات المسلحة جنوب طرابلس أمس السبت، بلغت 9 قتلى و18 جريحًا.

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