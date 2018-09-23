ضبط مهاجرين غير قانونيين بإجدابيا

العنوان-إجدابيا

كشف مدير المكتب الإعلامي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء قنفودة أمجد الورفلي أنه تم ضبط عدد 11 شخص من الجنسية السودانية وشخص من الجنسية الصومالية دخلوا الأراضي الليبية تهريب جنوب مدينة إجدابيا.

وأضاف الورفلي، أن عملية ضبط المهاجرين تمت من قبل الكتيبة (302) صاعقة وقاموا بتسليمهم إلى مركز إيواء قنفودة.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي قام اللواء مجحفل 106 بتسليم عدد 5 أشخاص من الجنسية التشادية وشخص من الجنسية السودانية تم ضبطهم جنوب مدينة إجدابيا إلى مركز إيواء قنفودة.

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