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«داخلية الوفاق»: طرابلس ستظل عاصمة أبدية لليبيا رُغم الأطماع الخارجية

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أصدرت وزارة «داخلية الوفاق»، بيانًا، تُؤكد فيه أنَّ طرابلس ستظل دائمًا رمزًا للحضارة ومنارة للعلم والثقافة برموزها ومعالمها، رُغم ما مرت به من أطماع خارجية وتدمير.

وأكدت «الوزارة»، أنَّ المدينة القديمة بأزقتها وشوارعها الضيقة وبتنوع سكانها وأصولهم ستبقى قصة ترويها الأجيال وكلمات تنسجها أيادي النساجون.

وأشارت الوزارة، إلى أنَّ طرابلس حضنت وستحضن الجميع وستبقى عبر التاريخ عاصمة لكل الليبيين، فالحفاظ عليها واجب، والحرص على معالمها ضرورة على عاتق سكانها.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • لم يعد هناك شيء اسمه طرابلس واللي مش مصدق يمشي يتجول في شوارعها المدمرة والخالية من كل مظاهر الحياة قالك رمز للحضارة …… سلملي علي الحضارة

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