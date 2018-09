المتوسط:

أصدرت وزارة «داخلية الوفاق»، بيانًا، تُؤكد فيه أنَّ طرابلس ستظل دائمًا رمزًا للحضارة ومنارة للعلم والثقافة برموزها ومعالمها، رُغم ما مرت به من أطماع خارجية وتدمير.

وأكدت «الوزارة»، أنَّ المدينة القديمة بأزقتها وشوارعها الضيقة وبتنوع سكانها وأصولهم ستبقى قصة ترويها الأجيال وكلمات تنسجها أيادي النساجون.

وأشارت الوزارة، إلى أنَّ طرابلس حضنت وستحضن الجميع وستبقى عبر التاريخ عاصمة لكل الليبيين، فالحفاظ عليها واجب، والحرص على معالمها ضرورة على عاتق سكانها.

The post «داخلية الوفاق»: طرابلس ستظل عاصمة أبدية لليبيا رُغم الأطماع الخارجية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية