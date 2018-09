المتوسط:

أعلنت شركة هاتف ليبيا صباح اليوم الأحد عن توقف خدمات الاتصالات بين مدينتي نالوت وغدامس بسبب أعمال الحفر من قبل أحد المواطنين.

وأوضحت الشركة، أن أعمال الحفر تسببت في انقطاع 3 كوابل رئيسة كانت تعمل على نقل حركة الاتصالات بين المدن المذكورة.

وأكدت الشركة أنه جاري العمل على صيانة العطل من قبل فنيي ومهندسي الشركة.

