بعثة الأمم المتحدة ترحب بتصريحات مدن ليبية تطالب بإنهاء الاقتتال

رحبت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا اليوم الأحد بالتصريحات المتعددة والصادرة من قبل عدة مدن ليبية والتي تشجب العنف وتدعو الى إنهاء الاقتتال وتثبيت وقف إطلاق النار.

البعثة أشارت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” إلى أنها تسمع أصوات تلك المدن التي تدفع باتجاه الإصلاحات الأمنية والاقتصادية عبر الوسائل السلمية من أجل عاصمة خالية من المجموعات المسلحة.

يشار إلى أن بيان البعثة يأتي اليوم بعد تجدد الاشتباكات المسلحة في منطقتي طريق المطار ومشروع الهضبة بين كل من الردع المشتركة أبو سليم بقيادة عبدالغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” ولواء الصمود الذي يقوده صلاح بادي .

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