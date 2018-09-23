سرت لإنتاج النفط : هذا سبب تأخر صرف المرتبات

أعلنت شركة سرت لإنتاج النفط وتصنيع الغاز عن أسباب تأخر صرف المرتبات في بيان رسمي على صفحتها الخاصة بموقع التواصل “فيسبوك” .

وقالت الشركة أن أسباب التأخير تعود الى الفترة الانتقالية التي مرت بها الشركة بتشكيل لجنة إدارة جديدة والتي ترتب عنها إلغاء التوقيعات السابقة وطلب اعتماد توقيعات مخولة جديدة لدى وزارة المالية.

مؤكدة أن لجنة الإدارة تبذل جهدا حثيثا من أجل اعتماد التوقيعات الجديدة وذلك من خلال المساعي التي يبذلها السيد صلاح عيلة عضو لجنة الإدارة للشؤون المالية والإدارية في هذا الاتجاه.

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