قالت مصادر لـ”المتوسط”، إن اشتباكات عنيفة نشبت منذ قليل، في محور طريق المطار وكوبري الفروسية وشارع ولي العهد بين القوات التي يقودها صلاح بادي وقوات الأمن المركزى أبوسليم.

وأضافت المصادر، أصوات القذائف العشوائية وصواريخ الجراد تسمع صداها في طرابلس، بسبب شدة الانفجارات والاشتباكات .

