أجرى رئيس أركان سلاح الجو التابعة للقيادة العامة اللواء “صقر الجروشي” زيارة إلى غرفة عمليات ‫طرابلس بالمنطقة الغربية الواقعة في قاعدة الوطية الجوية.

وأظهرت صور توضح تجول اللواء الجروشي مع عدد من العسكريين، دون الإفصاح عن أسباب الزيارة التي تأتي متزامنة مع المواجهات العنيفة التي تشهدها طرابلس.

