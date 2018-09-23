تسعة قتلى و18 جريحا حصيلة مواجهات السبت بطرابلس

بلغت حصيلة الاشتباكات المسلحة الدائرة في عدة مناطق جنوب طرابلس يوم أمس السبت، تسعة قتلى و18 جريحا، وفق ما أعلن المستشفى الميداني العاصمة التابع لإدارة شؤون الجرحى طرابلس.

وأوضح المستشفى في الاحصائية التي نشرها أمس، أن القتلى من بينهم مدنيين اثنين وسبعة أشخاص مجهولي الهوية من ضمنهم شخص عثر عليه مقتولا بعد أن كان مفقودا، وفق ما نشرت إدارة شؤون الجرحى بطرابلس على صفحتها في “فيسبوك”.

وبهذا ارتفع أجمالي عدد الوفيات والجرحى والمفقودين منذ بداية الاشتباكات بطرابلس في 26 أغسطس الماضي وحتى يوم أمس السبت، إلى 115 قتيلا و560 جريحا و17 مفقودا، إضافة إلى إجلاء 156 عائلة من مناطق النزاع وتقديم الإغاثة لنحو 264 عائلة.

وقال الناطق باسم إدارة شؤون الجرحى طرابلس مالك مرسيط في تصريحات إعلامية، إن إدارة شؤون الجرحى جهزت مستشفيات توزعت بين مناطق صلاح الدين وخلة الفرجان، إضافة إلى إنشاء نقطة إسعاف في طريق المطار.

وأكد مرسيط، أن المستشفيات الميدانية التابعة لإدارة شؤون الجرحى تواصل تقديم خدماتها الصحية والرعاية الطبية لكل العالقين في مناطق الاشتباكات المسلحة، بسبب إقفال العديد من المراكز الطبية والصحية في مناطق الاشتباكات المسلحة ونظرا لحاجة المواطنين للعلاج وخصوصا المصابين بأمراض مزمنة.

ولازالت الاشتباكات المسلحة تدور في عدة مناطق جنوب العاصمة بين اللواء الصمود بقيادة صلاح بادي واللواء السابع مشاة بترهونة من جهة، وعدة كتائب من طرابلس في الجهة المقابلة، رغم توقيع أطراف النزاع على اتفاق وقف إطلاق النار بمدينة الزاوية برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

وقد طالبت معظم الأطراف الدولية والمحلية، أطراف الاقتتال بطرابلس بوقف فوري لإطلاق النار والالتزام باتفاق الزاوية وحماية المدنيين من أعمال العنف والصراع المسلح الذي تجدد في ضواحي جنوب العاصمة يوم الثلاثاء الماضي، وخلف عشرات القتلى والجرحى من بينهم مدنيين.

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