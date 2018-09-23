وزير ليبي سابق يقدم حلا لإنهاء الصراع في بلاده

قال وزير الداخلية الليبي الأسبق، فوزي عبد العال، مساء أمس، السبت، إنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، سوى باستقالة المجلس الرئاسي.

وبحسب “المرصد”. أشار فوزي عبد العال إلى أن الحل في بلاده سياسي بامتياز، في ظل دعوته للمجلس الرئاسي لتقديم استقالته، كونه الحل الأمثل لحفظ دماء الليبيين، وعلى ما تبقى من طرابلس والبلاد.

أعرب عبد العال عن رفضه الدعوة للقتال والانجرار إلى الحرب في طرابلس، لافتا إلى أن تلك الدعوة لا تمثله لما تحمله من فتنة.

وأضاف أن ليبيا تنتظر المساهمة في وقف القتال والدمار، وتقديم رؤية سياسية واعية وواضحة للخروج من النفق، متسائلا عما تم جنيه من حرب فجر ليبيا والشروق للانجرار لحرب أخرى في طرابلس.