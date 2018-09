المتوسط:

أكد مصدر مسؤول في كتيبة ثوار طرابلس سيطرة قوة حماية طرابلس على كامل منطقة وادي الربيع.

وأضاف المصدر،” إن القوة تلاحق ما تبقى من عناصر اللواء السابع إلى داخل منطقة سوق الاحد”.

