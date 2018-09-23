مصرف ليبيا المركزي يحدد ضوابط بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والإعتمادات المستندية

ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد عدد من الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والعلاجية والدراسية والإعتمادات المستندية.

المركزي خول في خطابه الموجه إلى مدراء المصارف ومدير عام شركة معاملات للخدمات المالية والذي تلقت المرصد نسخة منه بيع النقد الأجنبي للمواطنين للأغراض الشخصية بحيث يكون الحد الأقصى لما يتم تحويله للشخص الواحد 10 آلاف دولار في السنة شريطة أن يدير حساباً مصرفيا طرف المصرف الذي يتم التحويل عن طريقه.

وأوضح المركزي بأن المصارف تقوم بإجراء حوالات سريعة بالعملة الأجنية للأغراض الشخصية عن طريق وسترين يونيون أو موني جرام أو حوالة مباشرة بالإضافة إلى إصدار وشحن بطاقات الفيزا أو الماستر كارد الدولية.

وأشار المصرف إلى ضوابط البيع الأجنبي لأغراض الدراسة والعلاج بالخارج وهي كما يلي :-

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ومن جهة أخرى، وضع مصرف ليبيا المركزي ضوابط لاستعمال النقد الاجنبي وذلك بناءً علي ما جاء بقرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 1 بشان تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بحيث تتولى المصارف منح الموافقة علي فتح الاعتمادات المستندية لأغراض لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانونا.

المركزي إشترط في خطابه أن لا تزيد قيمة الاعتماد المستندي الواحد عن 3 مليون دولار امريكي او ما يعادلها للاعتمادات الخدمية 5 مليون دولار أو ما يعادلها للأنشطة التجارية 10 مليون دولار امريكي أو ما يعادلها للأنشطة الصناعية شريطة أن تكون قيمة الإعتماد والرسوم المفروضة مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب .

وطالب المركزي من المصارف بإتمام اجراءات فتح الاعتمادات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب على أن تقدم الجهة طالبة الاعتماد وثيقة تأمين علي البضاعة للمصرف فاتح الاعتماد من واقع الفاتورة المبدئية تكون صادرة من احدى شركات التأمين المحلية .

ونوّه المركزي إلى أن إدارة الرقابة على المصارف والنقد وضعت بعض الضوابط التنظيمية الأخرى منها التقيد والالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الموجهة للمصارف العاملة في ليبيا،داعيةً المصارف بضرورةإلالتزام بمنشور المحافظ بشأن القواعد المنظمة لفتح الحسابات المصرفية بالمصارف مرفق بنموذج اعرف زبونك ” KYC للجهات الاعتبارية والأفراد .

وألزم المركزي المصارف بمطالبة الموردين بواسطة اعتمادات مستندية بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الموردة الي المنافذ والمؤاني الليبية علي أن يتم تقديم الاقرارات الجمركية الاصلية الي المصارف خلال شهرين من تاريخ استلام المستندات.

وبيّن المصرف الضوابط العامة بشأن فتح الإعتمادات المستندية في الوثائق التالية:

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية