فلسطيني يبتز ثلاثة نساء ليبيات كان قد تزوجهن بأوراق ثبوتية مزورة

بنغازي-العنوان

قال المتحدث الرسمي باسم مصلحة الأحوال المدنية عبدالله صالح بأن مباحث الأحوال المدنية ببنغازي تمكنت من القبض على فلسطيني قام بتزوير شهادات ميلاد ووضع عائلي وأرقام وطنية استغلها بالزواج من ثلاثة مواطنات ليبيات وابتزازهن مقابل صورهن.

وقال مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي المقدم أسامة الدرسي، إن إدارة مباحث الأحوال المدنية، وردت إليها معلومات حول الفلسطيني، وقامت بالتحري والاستدلال عليه وجمع المعلومات حوله.

وأضاف الدرسي، بحسب المتحدث الرسمي أن الفلسطيني قام من خلال تزويره لشهادات الميلاد والوضع العائلي وحصوله على الرقم الوطني المزور من الزواج بثلاثة نساء ليبيات وأخرى فلسطينية وقام بعقد قرانهن عن طريق الرقم الوطني المزور.

وأكد مدير الفرع، أنه بعد التحقيق معه تبين بأنه يقوم بتصوير زوجاته ويطالبهن مقابل التصوير الحصول على المال من أجل مقايضتهن بالصور التي قام بتصويرها، مضيفا بأن إدارة المباحث أحالته إلى جهات الاختصاص من أجل استكمال الإجراءات حياله.

يشار إلى أن مباحث الأحوال المدنية بنغازي تمكنت من الكشف على 416 لشهادات ميلاد وأوضاع عائلية ومستندات مزورة خلال تسعة اشهر وقد تم إحالة كافة القضايا إلى جهات الاختصاص.

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