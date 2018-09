سقوط قذيفة داخل مقبرة سيدي حسين بـ “مشروع الهضبة”

المتوسط:

أكدت مصادر لـ(المتوسط)، سقوط قذيفة داخل مقبرة سيدي حسين بمنطقة مشروع الهضبة.

وأضافت المصادر، ” إن اشتباكات اندلعت من جديد في طريق المطار بالقرب من الاحياء البرية “.

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falmotwasetnews%2Fvideos%2F1908858329208577%2F&show_text=0&width=560” width=”560″ height=”411″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”></iframe>

