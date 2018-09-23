 صالح: علينا احترام حق الليبيين في الاستفتاء على الدستور

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن الليبيين لهم الحرية في أن يقولوا كلمتهم دون وصاية، في مشروع الدستور قبولًا أو رفضًا.

وأكد صالح، في مقابلة صحفية، السبت، قانونية الجلسة التي أقر فيها المجلس قانون الاستفتاء بإجماع الحضور، مشيرًا إلى النواب المعارضين لقانون الاستفتاء لا يحضرون الجلسات، ويتحدثون من خارج البلاد.

وأوضح صالح أن المجلس سيعقد جلسة يومي الاثنين والثلاثاء لتحصين قانون الاستفتاء بتعديل الإعلان الدستوري بما يتوافق معه.

وعبّر صالح عن استهجانه لتشبث بعض النواب بذكر أقاليمهم في كل مناسبة، وخص بالذكر نواب “برقة”، موضحًا أن النائب هو نائب عن منطقته، ولكنه داخل المجلس نائب عن الشعب كله.

يذكر أن مجلس النواب أقر، الخميس الماضي، قانون الاستفتاء، على أن يحصن بتعديل الإعلان الدستوري في الجلسات المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية