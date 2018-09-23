الردع أبو سليم لـ لواء الصمود: لدينا لكم مفاجآت أيها الجبناء يامن تمطرون الأبرياء بالقذائف العشوائية

ليبيا – أكدت قوة الردع المشتركة أبو سليم التى يقودها عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” اليوم الاحد على أن مقاتليها يتقدمون بخطى ثابتى ومدروسة نحو هدف لم تسمه ، مبينةً أن هذا التقدم يأتي بعيداً عن ما وصفته بـ” الجعجعة والفقاعات الهوائية وإنتصارات “الفيس بوك”.

الردع أبو سليم أضافت في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها المرصد بأن هناك مفاجآت لمن وصفتهم بـ” الجبناء ” الذين يمطرون الأبرياء بالقذائف العشوائية في اشارة منها إلى لواء الصمود بقيادة صلاح بادي.

ووجهت القوة في ختام تدوينتها التحية لمن وصفتهم بـ” أسود قوات حماية طرابلس” الذين يقولون ويفعلون حسب قولها.

يشار إلى أن هذه التدوينة تأتي بعد تجدد الاشتباكات المسلحة في منطقتي طريق المطار ومشروع الهضبة بين كل من الردع المشتركة أبو سليم بقيادة عبدالغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” ولواء الصمود الذي يقوده صلاح بادي .

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