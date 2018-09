المتوسط:

أكدت مصادر لـ(المتوسط)، مقتل طبيب يدعى محمد أغنية الورفلي يعمل في مصحة المسرة بسبب الاشتباكات في طرابلس”.

وأكملت المصادر،” أن الطبيب لقى مصرعه أثناء تأدية عمله في إسعاف المصابين في الاشتباكات التي اندلعت وسط المناطق السكنية”.

وتشهد طرابلس اشتباكات مسلحة بين عناصر اللواء السابع مشاة وكتائب طرابلس بالأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية مما أدى إلى نزوح المئات من العائلات من تلك المناطق.

