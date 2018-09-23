الكتيبة 53.. تأمين الحدود مع تونس بأقل الإمكانات

بمجهودات أكبر من الإمكانات، يعمل أفراد الكتيبة 53 مشاة بالمنطقة الغربية على تأمين منطقة حدودية فاصلة بين ليبيا وتونس يستغلها بعض المهربين لتهريب البنزين والسلع.

ورافقت 218 أفراد الكتيبة في جولة طويلة، كان فيها عمل استطلاعي في مناطق شاسعة تحاول الكتيبة تأمينها ومنع الخروقات فيها.

سيارات مسلحة تمسح الصحراء الشاسعة وأفراد يحاولون جاهدين أن يؤمنوا منطقة يصعب تأمينها إلا بجهود متكاتفة وإمكانات كبيرة.

ويعتمد السوق التونسي، خاصة في المدن القريبة من الحدود الليبية على الوقود المُهرب من ليبيا، وتشير الأرقام إلى أن 40% من احتياجات سوق الوقود التونسي تتغذى على الوقود المُهرب إليه من ليبيا.

لكن تعزيز الأمن في ليبيا سيمنع تدفق قوت الليبيين وثرواتهم بطريقة غير قانونية إلى الأراضي التونسية، وهذا يحتاج إلى دعم الأجهزة المُناط إليها مُراقبة وضبط الحدود.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية