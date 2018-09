ليبيا تشارك في اجتماع لجنة المراقبة بين دول “أوبك” بالجزائر

المتوسط:

انطلقت صباح اليوم الأحد بالعاصمة الجزائر أعمال الاجتماع العاشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين دول “أوبك” وخارجها، بحضور وفد ليبي تكون من رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان ومدير عام التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط عماد بن رجب ومدير ادارة الانتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط أنور عقيل.

وبحسب المكتب الإعلامي لشركة الخليج بحث الاجتماع سبل تحقيق استقرار سوق النفط بما يصب في صالح المنتجين والمستهلكين ويضمن الحفاظ على توازنه.

ويتزامن الاجتماع مع مرور عامين على “إعلان التعاون” الذي جمع 25 دولة منتجة للنفط، منها الدول الـ 15 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وبقيادة السعودية وروسيا.

