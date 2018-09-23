أبناء قبائل أولاد حمد يؤكدون دعمهم للحكومة المؤقتة ويثمنون مواقف رئيسها السيد عبدالله الثني

قرنادة 23 سبتمبر 2018 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة عدد من مشائخ وحكماء وأعيان ونشطاء قبائل أولاد حمد (الحرابي) الذين أكدوا دعمهم للحكومة المؤقتة برئاسة دولته.

وقال ابناء قبائل أولاد حمد في بيان عقب اجتماعهم بدولة الرئيس إنهم لم يقفوا في المنطقة الرمادية في اختيارهم للوطن من خلال مؤسساته الشرعية التي على رأسها السيد عبدالله الثني متمثلة في الحكومة الليبية المؤقتة.

وأكد ابناء القبيلة أنهم شاركوا في الجهاد المقدس ضد الطليان وشاركوا في الحرب المقدسة على الإرهاب، لافتين إلى أنهم يتشاركون في تحمل مسؤولية إدارة الدولة عبر مؤسساتها كغيرهم من بقية التركيبات الاجتماعية.

وحيا بيان القبيلة دولة رئيس مجلس الوزراء على مواقفه الوطنية الشجاعة في ترأس هذه الحكومة وتحمل المسؤوليات في وقت يتسم بالصعوبة وفي ظل تجاذبات سياسية وتكالب غربي على مقدرات الشعب الليبي وإرهاب أراد تقسيم مفاصل الوطن.

وأشار البيان إلى استطاعة الحكومة برئاسة دولته العبور بسلام وسط تلك الأحداث مما يدل على صدق مواقفه وحسه الوطني وعلى جده وجله في تحمل كافة الصعاب. (وال – قرنادة) ع ع

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