«سيالة» يوجه رسالة إلى نظيره التشادي

المتوسط

استقبل، اليوم الأحد، لطفي المغربي، وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بمكتبه بمقر ديوان وزارة الخارجية القائم بأعمال السفارة التشادية بالعاصمة طرابلس، بحضور السفير خليفة الرحيبي مدير إدارة الشؤون الأفريقية.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان له اليوم الأحد، «إن “المغربي” خلال المقابلة سلم رسالة خطية موجهة من وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة إلى نظيره التشادي».

وأضاف المكتب الإعلامي، «أن الطرفين تبادل خلال اللقاء وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

