تعليم الوفاق تتابع سير امتحانات الدور الثاني في ظل إستمرار الإشتباكات جنوب طرابلس

ليبيا – عقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة أمس السبت اجتماعاً ضم مراقبو التعليم ببلديات طرابلس المركز وعين زارة وحي الأندلس وتاجوراء وقصر بن غشير وسوق الجمعة وابوسليم.

الإجتماع بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة سير امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية وخاصة اللجان الامتحانية التي تقع بالقرب من الاشتباكات الدائرة جنوب طرابلس.

وأشار كافة المراقبين إلى أن اللجان الامتحانية انتظمت بالكامل مع وجود غيابات مختلفة بها، وكلف الوكيل لجنة فنية تتولي حصر كافة هذه اللجان ومعرفة الطلبة الممتحنين بها وفقاً لتوزيع اللجان وأعداد الحضور وحصر المتغيبين لمعالجة الامر بعد تقييمه بشكل نهائي.

أما فيما يخص امتحانات الشهادة الثانوية فقد أكد الجميع أن الامور تسير داخل جامعة طرابلس بالقاطعين (ا،ب) دون أي مشاكل أو صعوبات، مشيرين إلى ضرورة التواصل اليومي لمعالجة أي مشاكل تحدث أثناء انعقاد الامتحانات لكافة اللجان.