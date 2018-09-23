عمداء خمس بلديات يطالبون بإيقاف الاقتتال بطرابلس وتطبيق الترتيبات الأمنية بسرعة

طالب عمداء بلديات مصراتة مصطفى كرواد، وتاجوراء رمضان قبقوب، وطرابلس المركز عبدالرؤوف بيت المال، وأبوسليم عبدالرحمن الحامدي، وسوق الجمعة هاشم بن يوسف، بسرعة تطبيق الترتيبات الأمنية وبشكل ممنهج ووفق جدول زمني في طرابلس.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره العمداء الخمسة عقب اجتماعهم اليوم الأحد بمقر المجلس البلدي بمدينة مصراتة، لمناقشة تداعيات أحداث طرابلس والاشتباكات المسلحة التي تشهدها مناطق جنوب العاصمة، ودور البلديات في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وعلاقات الأخوة والتعاون بين المدن.

وشدد العمداء، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتحميل المسؤولية القانونية لكل من يخالف ذلك، مطالبين بالالتزام بمبدأ الحوار لحل المشاكل وتجريم استعمال السلاح لفرض الآراء بالقوة.

وأكد عمداء البلديات الخمسة، دعمهم للاتفاق الموقع بين الأطراف ببلدية الزاوية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعيين البعثة الأممية إلى تحمل مسؤوليتها التامة حيال الشعب الليبي، وفق نص البيان.

ودعا العمداء في بيانهم المشترك، جميع الأطراف إلى إيقاف التصعيد الإعلامي والتحشيد لإذكاء نار الحرب والفتنة، مطالبين بالشروع مباشرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفق جدول زمني واضح.

وتشهد عدة مناطق جنوب العاصمة معارك مسلحة بين اللواء الصمود بقيادة صلاح بادي واللواء السابع مشاة بترهونة من جهة، وعدة كتائب من طرابلس في الجهة المقابلة، بعد تجدد المواجهات الثلاثاء الماضي، رغم توقيع أطراف النزاع على اتفاق وقف إطلاق النار بمدينة الزاوية برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

وبلغت حصيلة الاشتباكات المسلحة الدائرة في عدة مناطق جنوب طرابلس خلال الأيام الثلاثة الماضية، 30 قتيلا من بينهم مدنيين وعمالة أجانب، و110 جريحا أصيبوا بإصابات متفاوتة.

يذكر أن إجمالي عدد الوفيات والجرحى والمفقودين منذ بداية الاشتباكات بطرابلس في 26 أغسطس الماضي وحتى يوم أمس السبت، ارتفع إلى 115 قتيلا و560 جريحا و17 مفقودا، إضافة إلى إجلاء 156 عائلة من مناطق النزاع وتقديم الإغاثة لنحو 264 عائلة.

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