الفقيه: قرار الرئاسي رقم 555 بشأن الردع الخاصة أعطى صلاحيات مطلقة لمليشيات خارجة عن القانون

ليبيا – ترحم عضو مجلس النواب سليمان الفقيه على كل من كان ضحية الإشتباكات الدائرة في طرابلس، مبدياً تمنياته بأن يتم حقن دماء الليبيين التي لا ينبغي أن تهدر في هذه الاشتباكات أو غيرها إلا بالدفاع عن الوطن.

الفقيه قال خلال تصريح أذيع على قناة”ليبيا الأحرار” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إن مدينة مصراتة كبيرة ولا يمكن أن يتحدث باسمها عدد أفراد لا يحملون صفات حقيقية، مطمئناً الجميع في كافة أنحاء ليبيا بأن مصراتة لن تنجر لقتال هدفه ليس حماية الوطن والحفاظ على هذه “الثورة” التي قامت من آجل إنهاء ما وصفه بـ” انقلاب أستمر لمدة 42 سنة” في اشارة منه إلى فترة النظام السابق.

وتابع قائلاً :” لا يمكن ان تشرعن لإنقلابات عسكرية تحت أي مبررات وبالرغم أن الجميع يعرف الوضع في طرابلس غير مرضي والعاصمة يجب أن لا تكون تحت سيطرة مليشيات تحت إي مبرر من المبررات وقصر المجلس الرئاسي في تنفيذ الترتيبات الأمنية ولن يأتي بالمستهدف من الرئاسي من الاتفاق السياسي وهو تهيئة الوضع الأمني والاقتصادي للوصول لانتخابات في ظروف ملائمة”.

وشدد على أن مدينة مصراتة حضارية وعدد سكانها يزيد عن النصف مليون لذلك تتكلم عنها جهات رسمية هي المجلس العسكري الذي إنضم رسمياً للمنطقة العسكرية إيماناً بمؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن المدينة كانت لها أعلى نسبة في الإنتخابات لأنها تؤمن بالمسار الديمقراطي و بالعلاج السلمي و الحضاري.

الفقيه علق على الإعلان الذي شارك به بن رجب في مصراته والقاضي في عملية البنيان المرصوص وعن وجود ما يمنع هذه القيادات بالتراجع عن الموقف التصعيدي نحو طرابلس موضحاً :” القاضي شارك في عملية البنيان المرصوص التي شاركت فيها مدينة مصراته مشاركة فاعلة للدفاع عن ليبيا فالمشاركين الذين بقوا على قيد الحياه بعضهم أنضم للمنطقة العسكرية الوسطى والبعض الآخر انضم لمكافحة الإرهاب وآخرين عادوا لأعمالهم”.

عضو مجلس النواب وصف الوضع في العاصمة طرابلس بـ”غير المرضي”، مؤكداً أنه على الرغم من ذلك لن يجرهم الوضع لحرب أهلية وانقلاب عسكري بإعتباره أمر مرفوض رفضاً قطعياً.

وإعتبر أن القرار الذي يحمل الرقم (555) المتعلق بقوة الردع الخاصة سيء جداً وغير مدروس وغير منطقي بدليل رفضه من التجمع والشخصيات السياسية ومن المجتمع الدولي لأنه يعطي صلاحيات مطلقة لمليشيات مخالفة لحقوق الإنسان والقانون بحسب تعبيره.

كما يرى أن مثل هذه القرارات صدرت تحت ضغوطات على المجلس الرئاسي وهي من أحد الأسباب التي أججت الأوضاع في العاصمة وأدت لانفراد بعض المليشيات فيها، لافتاً إلى أهمية أن تكون الترتيبات الأمنية كما نص عليها الاتفاق السياسي وأن تكون المؤسسات في الدولة لها الحرية أي لا تكون تحت رحمة المليشيا سواء خارج أو داخل العاصمة.

وأكد على أن المليشيات عبارة عن قوة غير منضبطة وغير نظامية لا تمتثل للأوامر أي عدم إلتزماها التام بالشرعية الموجودة يجعلها من المليشيات سواء كانت بالبدلة العسكرية وتحمل رتب عسكرية أو غير ذلك.

الفقيه أضاف :”الرتبة العسكرية ليست مبرر كما يقول اللواء السابع في تعريفه فنحن قوة عسكرية والقوة العسكرية يجب ان تصدر لها أوامر من قيادة أعلى لا يمكن أن تشرعن الانقلاب، عندما تقول قوة عسكرية أي أننا لن نسمح و لن نرضى بالانتخابات و نتيجتها هذه مشكلة”.

وفي الختام قال إنه من الضروري تغيير الوضع الحالي بالعاصمة طرابلس لكن ليس بهذه الطريقة، مبيناً أن تقرير بعثة الامم المتحدة واضح جداً في سيطرة بعض المليشيات بالعاصمة ومخالفة ذلك للقانون و لحقوق الإنسان و لمؤسسات الدولة التي لا تتبع لها إلا شكلياً دون وجود سيطرة حقيقة أو تنفيذ للأوامر كما هو متعارف عليه عالمياً.

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