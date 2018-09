مصادر: سماع دوي أصوات رصاص بمحيط مطار معيتيقة

المتوسط

أفادت مصادر مطلعة بمحور القتال بأن هناك دويا لأصوات إطلاق النيران بالقرب من مطار معيتيقة الدولي، بالتزامن مع الاشتباكات الطاحنة التي تجددت بين اللواء السابع مشاة والكتائب المسلحة في طرابلس.

ويخوض اللواء السابع مشاة معارك طاحنة ضد الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في حرب ما وصفها بتطهير العاصمة طرابلس من تهديد وخطر الميلشيات المسلحة.

ويعاني الأهلي في العاصمة من انقطاع معظم الخدمات والمرافق العامة بسبب الاشتباكات المسلحة التي تشهدها المدنية، ما أدى إلى تجدد نزوح العائلات من المدنية إلى مناطق آمنة من القذائف العشوائية الرصاص الذي بات يسمع دويه في كل مكان.

