المتوسط:

أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور حسين محمد حسين، عن رفضه من طلب المؤسسة أنهاء الحراسة القضائية على أصولها في بريطانيا.

وأكد “حسين”، في تصريح خاص لصحيفة المتوسط، اليوم الاثنين، أن طلب رفع الحراسة على أصول المؤسسة ببريطانيا حق يراد به باطل، موضحًا أن أي أموال ليبية الأن هي مهددة بالاستيلاء عليها وصرفها بدون وجه حق.

وأضاف رئيس الليبية للاستثمار، أن هذه الأموال هي ملك لكل الليبين ومدخرات الأجيال القادمة ولايحق لأحد التصرف فيها خصوصا في هذه الظروف وهذا الانقسام، ويجب أن تبقي تحت حماية المجتمع الدولي إلي حين تشكيل حكومة وطنية منتخبة وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية.

وتابع في تصريحه: “لقد استولت المليشيات علي كثير من أموال الليبيين ويجب حماية ماتبقي”، محملًا المسئولية كاملة لمن يحاول التصرف في هذه الأموال.

وأكد أنه يجب تغليب مصلحة الوطن وتوحيد مؤسسات الدولة لتكوين قرار موحد بحماية الأصول التابعة للمؤسسة والتصدي أسطورة المليشيات في الداخل والخارج.

وكان رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني بصفته رئيسا لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، قد التقى أمس الأحد، بالدكتور حسين محمد حسين المكلف حديثا برئاسة مجلس إدارة المؤسسة.

وناقش خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، آليات عمل المؤسسة والخطط المستقبلية لتفعيلها وإدارة استثماراتها باعتبارها الصندوق السيادي الليبي الذي يكفل حق الأجيال القادمة.

وحث رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة المؤسسة على ضرورة العمل على الحفاظ على مدخرات الشعب واستثماراته، وإدارتها ضمن نطاق السلطات الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب في ظل محاولة حكومة الوفاق المرفوضة الاستيلاء على المؤسسة.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت حكما بإلغاء كافة قرارات رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة فايز السراج حيال المؤسسة الليبية للاستثمار وغيرها، مستندة في أحكمها على كون كافة القرارات التي اتخذها السراج قد جاءت بالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة متصفاً بعيب اغتصاب السلطة وعدم المشروعية، وفقاً لنص الحكم، لكون لم ينل ثقته من مجلس النواب.

The post رئيس «الليبية للاستثمار»: رفع الحراسة على أصول المؤسسة ببريطانيا حق يراد به باطل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية