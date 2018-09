«الهلال الأحمر» يعلن إخلاء 31 عائلة من «وادي الربيع وعين زارة»

المتوسط:

أعلن فريق الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، إخلاء 31 عائلة من منطقة وادي الربيع وعين زارة بعد أن تم توفير ممر آمن لهم.

وكان الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، قد زود بلديتي عين زاره وبوسليم بعدد 200 سلة غذائية متكاملة للأسر النازحة من جراء الاشتباكات.

وطالب الهلال الأحمر باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وعدم الحط من كرامة الإنسان، ع توفير الحماية للأبرياء واحترام شارة الهلال الأحمر.

كما أكدت الجمعة على ضرورة مساعدة المتطوعين في أداء مهامهم الإنسانية أثناء الاشتباكات لتجنب أي خسائر ممكنة.

وفي السياق ذاته، تمكنت الهلال الأحمر من إخلاء عدد 23 عائلة عالقة من مناطق اشتباكات مختلفة، وزع فرع طرابلس عدد 20 سلة غذائية متكاملة لمدرسة موسى بن نصير للأسر النازحة نتيجة الاشتباكات. كما تم تزويد بلدية عين زارة عدد 30 سلة للأسر في منطقة الاشتباكات التي لم تغادر البيوت.

