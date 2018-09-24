بلدي مصراتة يرعى اجتماع لأربع بلدية حول أحداث طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عمداء بلديات، مصراتة، وتاجوراء، وطرابلس المركز، وأبوسليم، وسوق الجمعة، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتحميل المسؤولية القانونية، لكل من يخالف ذلك.

وطالب العمداء – وفقاً لمحضر اجتماعهم الذي عقد بمقر المجلس البلدي مصراتة اليوم الأحد – بسرعة تطبيق الترتيبات الأمنية، وتشكل ممنهج، ووفق جدول زمني.

وأشار العمداء إلى دعمهم الاتفاق الموقع بين الأطراف في بلدية الزاوية برعاية الأمم المتحدة، والدعوة لتحمل البعثة مسؤولياتها التامة حيال الشعب الليبي.

ودعا عمداء البلديات، إلى الشروع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والالتزام بمبدأ الحوار لحل المشاكل، وتجريم استعمال السلاح لفرض الآراء بالقوة.

وشدد العمداء على ضرورة إيقاف التصعيد الإعلامي، والتحشيد لدرء نار الحرب والفتنة.

وجاء اجتماع اليوم تفاعلاً مع ما يدور من أحداث في العاصمة طرابلس، والتزاماً بدور البلديات القريب من المواطن، وحفاظا على النسيج الاجتماعي، وعلاقات الأخوة، والتعاون بين المدن .

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