«صحة الوفاق» تعلن وجود عائلات محاصرة جراء الاشتباكات المسلحة بطرابلس

المتوسط:

أعلن مكتب الإعلام بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، وجود عائلة محاصرة في شارع ولي العهد في طرابلس، جراء الاشتباكات المسلحة الدائرة هناك.

وأوضح المكتب، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن سيارات الإسعاف تحاول الوصول إلى العائلة لإنقاذها وإخراجها من المنطقة.

وأكد المكتب أن المأساة التي تعاني منها العائلات جراء الاشتباكات المسلحة، ازدادت وتيرتها، بعد علمهم بوجود عائلة قرب مدرسة فاطمة الزهراء، يحاول جهاز الإسعاف الوصول إليها.

ويدفع المدنيون الثمن الأغلى في اشتباكات طرابلس، حيث شكلوا أغلب عدد القتلى والجرحى، كما تم تسجيل نزوح أكثر من 5 آلاف أسرة منذ اندلاع الاشتباكات في 26 أغسطس الماضي.

