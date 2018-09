المتوسط:

تمكنت مباحث الاحوال المدنية بنغازي، من ضبط فلسطيني تخصص في تزوير شهادات الميلاد والوضع العائلي وأرقام البطاقات الوطنية.

ومن جهته، قال مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، مقدم أسامة الدرسي، إن إدارة المباحث الأحوال المدنية، وصلت إليها معلومات حول الفلسطيني، وقامت بالتحري والاستدلال عليه وجمع المعلومات حوله.

وأضاف الدرسي، أن الفلسطيني قام من خلال تزويره للشهادات الميلاد والوضع العائلي وحصوله على الرقم الوطني المزور من الزواج بثلاثة نساء ليبيات وأخرى فلسطينية وقام قام بعقد قرانهن عن طريق الرقم الوطني المزور.

وأكد مدير الفرع، أنه بعد التحقيق معه تبين بان يقوم بتصوير زواجاته ويطالبهن مقابل التصوير الحصول على المال من أجل مقايضتهن بالصور التي قام بتصويرها، مضيفا بان ادارة المباحث احالته إلى جهات الاختصاص من اجل استكمال الاجراءات حياله.

يشار إلى ان مباحث الاحوال المدنية بنغازي تمكنت من الكشف على 416 لشهادات ميلاد واوضاع عائلية ومستندات مزورة خلال تسعة اشهر وقد تم احالة كافة القضايا الى جهات الاختصاص.

The post الأحوال المدنية ببنغازي تضبط فلسطيني تخصص في تزوير البطاقات الوطنية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية