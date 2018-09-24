أخبار ليبيا 24 – خاص
تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز زاوية الدهماني في طرابلس من ضبط ثلاثة قضايا مختلفة لبيع وتجارة المخدرات والحبوب المهلوسة .
وتمكن أعضاء الوحدة من ضبط شخص أفريقي الجنسية بحوزة عدد 10 أكياس تحتوي على مادة الكوكايين، بمنطقة غوط الشعال .
كما تمكنت تحريات زاوية الدهماني، من ضبط شخص ليبي، بحوزته 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش، متلبساً بالاتجار بها.
وضبطت وحدة التحري والقبض أيضاً عدد 500 قرص من أقراص أبتريل، بحوزة شخصين ليبيين، وتم التحقيق معهما بالخصوص .
وأمرت نيابة مكافحة المخدرات بإعدام 25200 قرص من أقراص أبتريل، وعدد 75 زجاجة من مخدر الكوتشا .
يشار إلى أنه تمت إحالة كافة الجناة بعد التحقيق معهم إلى نيابة مكافحة المخدرات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
ضبط أفريقي بحوزته 10 أكياس من مادة الكوكايين
أخبار ليبيا 24 – خاص
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