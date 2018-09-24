ضبط أفريقي بحوزته 10 أكياس من مادة الكوكايين

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز زاوية الدهماني في طرابلس من ضبط ثلاثة قضايا مختلفة لبيع وتجارة المخدرات والحبوب المهلوسة .

وتمكن أعضاء الوحدة من ضبط شخص أفريقي الجنسية بحوزة عدد 10 أكياس تحتوي على مادة الكوكايين، بمنطقة غوط الشعال .

كما تمكنت تحريات زاوية الدهماني، من ضبط شخص ليبي، بحوزته 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش، متلبساً بالاتجار بها.

وضبطت وحدة التحري والقبض أيضاً عدد 500 قرص من أقراص أبتريل، بحوزة شخصين ليبيين، وتم التحقيق معهما بالخصوص .

وأمرت نيابة مكافحة المخدرات بإعدام 25200 قرص من أقراص أبتريل، وعدد 75 زجاجة من مخدر الكوتشا .

يشار إلى أنه تمت إحالة كافة الجناة بعد التحقيق معهم إلى نيابة مكافحة المخدرات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

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