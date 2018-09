المتوسط:

كارثة إنسانية أخرى شهدتها العاصمة الليبية طرابلس تزامنًا مع الاشتباكات الدائرة بين الجماعات والمليشيات المسلحة المتنافسة على مدار شهر كامل والتي أسفرت عن مقتل 115 شخصا على الأقل وإصابة 383 آخرين.

عائلة كاملة ليبية تسكن في “حاوية كهرباء”، وهي أسرة عبد الجواد الذي لم تجد أمامها مأوىً من الاشتباكات والقذائف سوى هذا المكان الخطير الواقع أمام الفندق الكبير في العاصمة طرابلس.

وتحصلت المتوسط على بعض الصور للمنزل يبين فيها كيفية معيشة الأسرة داخل الحاوية.

ويدفع المدنيون الثمن الأغلى في اشتباكات طرابلس، حيث شكلوا أغلب عدد القتلى والجرحى، كما تم تسجيل نزوح أكثر من 5 آلاف أسرة منذ اندلاع الاشتباكات في 26 أغسطس الماضي.

وكان قد أعلن مكتب الإعلام بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، وجود عائلة محاصرة في شارع ولي العهد في طرابلس، جراء الاشتباكات المسلحة الدائرة هناك.

وأوضح المكتب، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن سيارات الإسعاف تحاول الوصول إلى العائلة لإنقاذها وإخراجها من المنطقة.

وأكد المكتب أن المأساة التي تعاني منها العائلات جراء الاشتباكات المسلحة، ازدادت وتيرتها، بعد علمهم بوجود عائلة قرب مدرسة فاطمة الزهراء، يحاول جهاز الإسعاف الوصول إليها.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post «كارثة إنسانية».. عائلة تعيش داخل «حاوية كهرباء» بطرابلس (صور) appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية