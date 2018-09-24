اخبار ليبيا الان

«كارثة إنسانية».. عائلة تعيش داخل «حاوية كهرباء» بطرابلس (صور)

تم النشر منذُ 1 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

كارثة إنسانية أخرى شهدتها العاصمة الليبية طرابلس تزامنًا مع الاشتباكات الدائرة بين الجماعات والمليشيات المسلحة المتنافسة على مدار شهر كامل والتي أسفرت عن مقتل 115 شخصا على الأقل وإصابة 383 آخرين.

عائلة كاملة ليبية تسكن في “حاوية كهرباء”، وهي أسرة عبد الجواد الذي لم تجد أمامها مأوىً من الاشتباكات والقذائف سوى هذا المكان الخطير الواقع أمام الفندق الكبير في العاصمة طرابلس.

وتحصلت المتوسط على بعض الصور للمنزل يبين فيها كيفية معيشة الأسرة داخل الحاوية.

ويدفع المدنيون الثمن الأغلى في اشتباكات طرابلس، حيث شكلوا أغلب عدد القتلى والجرحى، كما تم تسجيل نزوح أكثر من 5 آلاف أسرة منذ اندلاع الاشتباكات في 26 أغسطس الماضي.

وكان قد أعلن مكتب الإعلام بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، وجود عائلة محاصرة في شارع ولي العهد في طرابلس، جراء الاشتباكات المسلحة الدائرة هناك.

وأوضح المكتب، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن سيارات الإسعاف تحاول الوصول إلى العائلة لإنقاذها وإخراجها من المنطقة.

وأكد المكتب أن المأساة التي تعاني منها العائلات جراء الاشتباكات المسلحة، ازدادت وتيرتها، بعد علمهم بوجود عائلة قرب مدرسة فاطمة الزهراء، يحاول جهاز الإسعاف الوصول إليها.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post «كارثة إنسانية».. عائلة تعيش داخل «حاوية كهرباء» بطرابلس (صور) appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الكوارث الانسانيه بداءت من يوم خان الليبيين وطنهم و هرولوا و كبروا وراء الصهيوني برنارد ليفي و من غني علي ساركوزي و اعتبره بطلا قوميا و من صفق للناتو و هم يقصفون في شهداء ماجر و عائلة الخويلدي و أرتال الجيش الليبي. هذه بداية الكوارث و لازالت مستمره من اللقطاء فروخ الحرام فية اليهود الخونه المصاريت و مليشياتهم و من المخانب التاجوري و الككلي و كاره و الكانيات و البقره. نحمد الله سبحانه و تعال انه لن يهمل شيئا من ذلك. و يا ويلكم و يا سواد ليلكم. مهما ابتهلتوا لله و صليتوا وحجيتوا. لن يقبل منكم لانكم ببساطه تعديتوا علي حرمات.

    رد