«الهجرة الدولية» تعلن أعداد العائلات النازحة إثر اشتباكات طرابلس

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أعداد العائلات النازحة إثر اشتباكات طرابلس، موضحة أن 1220 عائلة نزحت خلال الـ48 ساعة الماضية بسبب الاشتباكات المسلحة.

وأضافت المنظمة، في بيان تداولته وسائل الإعلام، أمس الأحد، أن العائلات النازحة تضم نحو 6100 شخص، وأنهم فروا من مناطق الاشتباكات بالأحياء الواقعة جنوبي طرابلس.

وأكدت المنظمة أن العدد الإجمالي للأسر النازحة منذ اندلاع الاشتباكات في 26 أغسطس الماضي وصل إلى 5 آلاف و65 عائلة.

وأشارت إلى أن العائلات نزحت إلى زليتن وبني وليد ومصراتة وعزوية وقصر الأخيار والزنتان ومسلاتة وترهونة وتاجوراء وبلدتي القربولي والسواني، وأحياء آمنة بطرابلس.

