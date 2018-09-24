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الخطوط الأفريقية تلغي رحلتيها إلى أسطنبول

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألغت الخطوط الجوية الأفريقية عبر بيان وجهته للمسافرين من مطار مصراته الدولي اليوم الإثنين رحلتيها (971 و 974 ) المتوجهتين إلى أسطنبول التركية .

وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم إن الرحلتين المجدولتين بتاريخ 24 سبتمبر 2018 تم إلغاؤهما بسبب توقف شركة الخدمات في مطار اسطنبول عن تقديم الخدمات لرحلات الشركة الأفريقية .

و نبهت الشركة في بيانها إلى المسافرين الموجودين الآن في أسطنبول في انتظار الرحلة ( 975)-اسطنبول مصراته – بأن سبب التأخير الحاصل هو امتناع شركة الخدمات عن تقديم الخدمات للطائرة لأكثر من 4 ساعات متواصلة وأن الرحلة تأجلت ليوم الغد الثلاثاء صباحاً على تمام الساعة 11:00 صباحاً .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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