«الصليب الأحمر»: تم معالجة 7000 جريح خلال شهر بطرابلس

أعلن فريق اللجنة الدولي للصليب الأحمر، تقديم مواد طبية إلى المستشفيات في كلٍ من ترهونة، وطرابلس، ومركز طرابلس الطبي وبما يكفي لعلاج 250 جريح.

وأوضح الصليب الأحمر، بحسب الصفحة الرسمية للفريق على موقع فيسبوك، أنه منذ بداية أعمال العنف التي اندلعت أواخر أغسطس الماضي قدّم مواداً طبية بما يكفي لعلاج 7000 جريح.

وقال فريق اللجنة، إنه في ظل استمرار القتال في المناطق المكتظة بالسكان، فإنّه من الضروري الحفاظ على أرواح المدنيين كما ويجب السماح لفرق الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالوصول الآمن لتقديم المساعدات الملحة.

