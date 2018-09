وزير «تعليم الوفاق» يتابع سير امتحانات الدور الثاني للطلاب

المتوسط:

تابع وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتورعثمان عبدالجليل، مساء أمس الأحد سير امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية وبرنامج تقييم الاحتياجات التدريبية.

وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة، وكيل الوزارة ورئيس اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات وبحضور أمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم المكلف ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

ووضع الوكيل المجتمعون في تفاصيل سير الامتحانات بشكل عام وبلديات طرابلس الكبرى بشكل خاص والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بشأن طلبة مدارس جنوب طرابلس.

وأكد وزير التعليم أن الإجراءات تسير على قدم وساق من قبل اللجنة المشكلة لتنفيذ برنامج الاحتياجات التدريبية للمعلمين وإن مواعيد التقييم كما هي ولاتغيير فيها وستكون مع بداية شهر أكتوبر القادم.

وشدد الوزير على ضرورة متابعة أوضاع طلبة بلديتي عين زارة وأبوسليم وحصرهم بشكل دقيق وتقديم تقارير عن سير الامتحانات بهما.

