حفتر يخصص طائرة عسكرية لنقل الحالات المرضية من الجنوب إلى بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

خصص قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر طائرة عسكرية لنقل الحالات المرضية من مدينتي “الكفرة وتمنهنت” إلى مطار بنينا الدولي .

وتأتي هذه الخطوة لمساعدة أهل الجنوب الشرقي والغربي، وذلك من خلال نقلهم مجاناً عبر طائرة تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية.

يشار إلى أنه تم تحديد رحلة أسبوعية من الكفرة إلى بنغازي وأخرى من تمنهنت إلى بنغازي .

وتمت مخاطبة المناطق العسكرية لحماية الطائرة والإشراف عليها من قبل جهات أمنية تابعة للقوات المسلحة الليبية .

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