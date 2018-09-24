هلع بين السكان قرب مستشفى الخضراء جراء سقوط قذائف

هزت انفجارات مدوية فجر العاصمة طرابلس اليوم الإثنين إثر سقوط 3 قذائف بالقرب من مستشفى الخضراء ، حسب مصدر خاص لـ 218 .

وأفاد المصدر ألا حصيلة في الأرواح جراء سقوط القذائف فيما ذكر شهود عيان أن القذائف سقطت في محيط العمارات خلف المستشفى.

هرع السكان –حسب شاهد عيان من أهل المنطقة – إلى عين المكان فور سقوط القذائف في حالة من الفوضى وصراخ الأطفال و النساء في المنطقة السكنية و سقط أحد الصواريخ بين عمارتين ما أسفر عن حرق وتدمير سيارة أحد المواطنين ولم تُسجل أية خسائر بشرية .

كما هز دوي انفجارات قبل هذه الحادثة بساعات حي المشروع بمنطقة الهضبة الخضراء حسب ما أفاد به مصدر خاص لــ 218 لم ترد بعد أخبار عن ما أسفرت عنه .

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