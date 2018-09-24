الأمم المتحدة تحدد أسماء منتهكي القانون الدولي الإنساني في ليبيا

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تعد لائحة بأسماء منتهكي القانون الإنساني الدولي، من أجل تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على تلك الأسماء.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال بيان صحفي عبر موقعها الرسمي، يوم الأحد 23 سبتمبر/أيلول: “بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا تؤكد بأنها تعد لائحة بأسماء منتهكي القانون الإنساني الدولي لتقديمها إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات عليهم ومقاضاتهم، كما فعلت ضد إبراهيم الجضران”.

وأشار البيان إلى أن البعثة تتقدم بعميق تعازيها إلى أسر الضحايا الذين سقطوا جراء الاشتباكات في طرابلس، وشددت على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق بالثأر.

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