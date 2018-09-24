“الإسعاف والطوارئ” ينفي سقوط قذيفة على منزل عائلة بن زكري بطريق المطار

نفى جهاز الإسعاف والطوارئ، خبر سقوط قذيفة على منزل عائلة بن زكري في طريق المطار خلف السوق الذي صرّح به مسؤول الهلال الأحمر في وسائل الإعلام.

وأوضح الجهاز، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أنه بعد ساعات من الجهد والبحث في المنطقة ورد الآن اتصال إلى غرفة 1415 ينفي فيه خبر سقوط قذيفة على عائلة بطريق المطار خلف ليبيا مول كما انتشر الخبر في الساعات السابقة.

وأضاف الجهاز، أن رئيس مركز شرطة طريق المطار وضابط التحقيق انتقل إلى المكان برفقة أعضاء جهاز الإسعاف وبتأمين دوريتين من الفرع وعند وصولهم للمكان نفى الجيران قصف منزل عائلة بن زكري ولا حتى المنطقة المحيطة به وأن هذه العائلة خارج المنزل منذ احتدام الاشتباكات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية