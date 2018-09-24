معيتيق يبحث إمكانية توفير الأدوية العامة والتخصصية خلال فترة الإصلاحات الإقتصادية

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الأحد مع وزير صحة الوفاق محمد هيثم إمكانية توفير الأدوية العامة والتخصصية خلال فترة الإصلاحات الاقتصادية.

الإجتماع ناقش بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي التوريدات الذي يجب أن تتم قبل نهاية شهر نوفمبر القادم بالإضافة إلى إعداد إحتياجات عام 2019.

وتناول اللقاء المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل جهاز الإمداد الطبي التي أسهمت في تأخر توريد الأدوية وكيفية تذليلها.

هذا وحضر الإجتماع كل من رئيس جهاز الإمداد الطبي الطاهر بلخير ومدير إدارة الصيدلة ناهد المكي.

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